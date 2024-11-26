«Вайб» стал словом года по версии портала «Грамота»

Согласно результатам экспертного голосования портала «Грамота», словом 2024 года стал «вайб», набрав 256 баллов. На втором и третьем месте расположились слова «скуф» и «прилёт» с 229 и 124 баллами. Информация об этом размещена на портале.

Лингвисты «Грамоты» отмечают, что вайб появился в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежных групп. Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации. «Слово года» будет добавлено в метасловарь «Грамоты» — как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости, сообщает портал.

Слово «скуф» используется для обозначения мужчины старше 35 лет, неопрятного, с пивным животом, консервативными взглядами и бесперспективной работой. «Популярность слова объясняется тем, что типаж очень распространен и воспринимается как народный. Хотя скуф обычно имеет отрицательные коннотации, есть и противоположная тенденция: „Да, скуф любит пить пиво, лежать на диване, смотреть футбол и давать ценные советы, а что в этом плохого? По крайней мере, он не притворяется кем-то другим“», — пишет «Грамота».

Как сообщает портал, «прилёт» приобрел новое значение в контексте военных действий. Так теперь говорят об ударе одиночного снаряда по объекту или территории; такое употребление часто встречается в новостях и блогах.

На звание «слова года» также претендовали «инсайт», «нарратив», «абьюз», «нормис», «аскеза», «осознанность», «пов» и «сап».