В России решили повысить качество преподавания ряда школьных предметов

Власти России намерены к 2030 году повысить качество математического и естественно-научного образования в стране. Для этого в школы направят новые учебники по математике, физике, химии и биологии, обновив также образовательные стандарты по этим предметам, пишет «Коммерсант».

Как отмечает информагентство, согласно утвержденному кабмином «Комплексному плану мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года», в России уже со следующего года не менее 10 тыс. учителей математики, физики, химии и биологии должны пройти повышение квалификации. К 2026-му планируется обновить школьные федеральные образовательные стандарты и программы по математике и естественным наукам, а к 2027-му — разработать для них новые учебники.

План также предусматривает расширение сети классов с углубленным изучением этих предметов и проведение профориентационных мероприятий на базе промышленных предприятий и вузов.