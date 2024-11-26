Власти предупредили о разведении мостов в районе Рыбной деревни

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В ночь с 26 на 27 ноября планируется разведение мостов «Юбилейный» и «Высокий» в районе Рыбной деревни. Информация об этом размещена в телеграм-канале администрации Калининграда.

«Мосты „Юбилейный“ и „Высокий“ сегодня в ночь планируется развести для прохода судов. Помните об этом, если планируете посетить остров в промежутке с 23:00 до 05:00», — сообщают горвласти.

Ранее горвласти отмечали, что мосты разводят после того, как уезжает последний трамвай: «Обычно для пропуска судов заказывается временной слот с 23 часов до 5 утра, в этот промежуток по мере готовности судов и разводятся мосты. Но всегда ждут чтобы последний трамвай ушёл в депо. По расписанию это 22:42».

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