До и после: в Черняховске завершают капремонт фасада старинного здания (фото)

В Черняховске завершается капитальный ремонт фасада здания на ул. Победы, 17, которому более ста лет. Оно было построено в 1900-х годах для сотрудников расположенной рядом пожарной части и их семей. Об этом сообщила пресс-служба регионального фонда капремонта.

«Мы тщательно очистили фасад, докомпоновали новым кирпичом в местах разрушений и восстановили швы. Отремонтировали разрушающуюся кирпичную кладку парапетных стенок крыльца. Переложили и докомпановали исторические бетонные ступени, которые "разошлись" со временем. Дому больше ста лет. И это чудо, что исторические деревянные двери и резные окна здесь сохранились. Мы их бережно отремонтировали, вернув им былую красоту. <…> При восстановлении деревянного декора не забыли и про старинный декоративный элемент кровли», — рассказали в ФКР.

Как добавили в ведомстве, на сегодня на объекте выполняется ремонт отмостки, обмазочная гидроизоляция и демонтажные работы по приямкам.

Фото из телеграм-канала регионального фонда капремонта