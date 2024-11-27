Погода в Калининграде 27 ноября

Днём в среду, 27 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 6°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается тёплая для ноября погода — температура там составит +8°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы также ожидается +6°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до +6°C), а на востоке и в центре региона прохладнее, но без заморозков (+1...+2°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,3°C, днём повысится до +5,7°C, а вечером опустится до +3,1°C. В течение всего дня прогнозируется слабый юго-западный ветер, до 3 м/с. Влажность — на уровне 96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что к середине недели температурный фон постепенно будет снижаться, однако до второй половины недели погода будет теплее нормы.

«В дневные часы +5...+7°С, облачно с прояснениями/переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-8 м/с, на побережье в порывах до 10-13 м/с», — добавляют синоптики.