Горвласти выделили 8,7 млн руб. на изготовление и установку пяти остановок

Власти Калининграда ищут подрядчика на выполнение работ по изготовлению и установки пяти остановочных павильонов в городе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком является МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Начальная цена контракта — 8 746 855,51 рубль. Остановочные павильоны должны появиться на Московском проспекте («ОКБ «Факел» (в центр)), на улице Александра Невского («переулок Крылова») и на улице Олега Кошевого («Библиотека № 21»). Стоимость каждого остановочного павильона — 1,6 млн. рублей. Кроме того, на улице Елизаветинской («Сквер Елизаветинский» (в центр)) и на улице Подполковника Емельянова («Пограничный институт») планируется установить остановочные павильоны с обустройством площадки под него. Цена — 1,9 млн. рублей за каждый павильон. Павильоны должны быть изготовлены в коричневом цвете, а также оборудованы вывеской с названием остановки и урной.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 декабря 2024 года. Финансирование рассчитано на 2024 год.