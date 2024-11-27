Горвласти выделили 8,7 млн руб. на изготовление и установку пяти остановок

Все новости по теме: Город

Власти Калининграда ищут подрядчика на выполнение работ по изготовлению и установки пяти остановочных павильонов в городе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком является МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Начальная цена контракта — 8 746 855,51 рубль. Остановочные павильоны должны появиться на Московском проспекте («ОКБ «Факел» (в центр)), на улице Александра Невского («переулок Крылова») и на улице Олега Кошевого («Библиотека № 21»). Стоимость каждого остановочного павильона — 1,6 млн. рублей. Кроме того, на улице Елизаветинской («Сквер Елизаветинский» (в центр)) и на улице Подполковника Емельянова («Пограничный институт») планируется установить остановочные павильоны с обустройством площадки под него. Цена — 1,9 млн. рублей за каждый павильон. Павильоны должны быть изготовлены в коричневом цвете, а также оборудованы вывеской с названием остановки и урной.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 декабря 2024 года. Финансирование рассчитано на 2024 год.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter