Контактная площадка «Прыг-скок» в зоопарке закрывается на ремонт

Контактная площадка «Прыг-скок» в зоопарке закрывается на ремонт
Фото: Калининградский зоопарк
Все новости по теме: Строительство

В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается контактная площадка с козами «Прыг-скок». Об этом сообщает зоопарк в своём телеграм-канале.

Площадка будет недоступна для посещения три месяца. За это время подрядчик должен будет обновить покрытие, починить крышу, утеплить часть помещений и обновить декорации.

«Надеемся, что после ремонта на площадке станет чище и комфортнее посетителям, смотрителю — теплее, а животным — интереснее. За три месяца козлы соскучатся по общению, и уж тогда держитесь, первые весенние посетители», — прокомментировали в зоопарке.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter