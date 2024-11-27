Контактная площадка «Прыг-скок» в зоопарке закрывается на ремонт

В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается контактная площадка с козами «Прыг-скок». Об этом сообщает зоопарк в своём телеграм-канале.

Площадка будет недоступна для посещения три месяца. За это время подрядчик должен будет обновить покрытие, починить крышу, утеплить часть помещений и обновить декорации.

«Надеемся, что после ремонта на площадке станет чище и комфортнее посетителям, смотрителю — теплее, а животным — интереснее. За три месяца козлы соскучатся по общению, и уж тогда держитесь, первые весенние посетители», — прокомментировали в зоопарке.