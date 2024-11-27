Госдума утвердила штрафы за нарушение правил выгула собак

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки к КоАП, устанавливающие штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Хозяева должны «убирать продукты жизнедеятельности животного в местах общего пользования» и не выгуливать их за пределами специально отведенных мест. За нарушения владельцев будут штрафовать, сообщает «Коммерсант».

Владельцы собак также должны контролировать передвижения животных при пересечении дорог, в лифтах, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, во дворах домов, на детских и спортивных площадках. Хозяевам потенциально опасных пород запрещено выводить их на улицу без намордника и поводка. Наказание составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— для должностных и от 15 тыс. до 30 тыс. руб.— для юридических.

«Соблюдение таких правил убережет питомца — его не собьет машина, он не съест отравленную догхантерами еду. А родители не будут беспокоиться за своего ребёнка на детской площадке, — отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. — Штрафы же станут дополнительной мотивацией соблюдать эти правила. Прописать их мы могли ещё в 2019 году, но решили наполнять закон постепенно — дав регионам время разобраться, как именно они могут наладить процессы и какой поддержки от федеральной власти им не хватает».