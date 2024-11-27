В БФУ начинают подготовку специалистов по реставрации

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БФУ им. Канта получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по направлению подготовки «Реставрация объектов историко-культурного наследия» (магистратура). Первый набор пройдёт летом 2025 года на коммерческой основе, сообщили на сайте университета.

Новая программа будет реализовываться на базе Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий. Учебным планом предусмотрена подготовка специалистов по реставрации предметов из камня, металла и дерева — скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, подводной археологии, элементы интерьера и экстерьера зданий.

«Новость о получении нашим ведущим вузом реставрационной лицензии можно только приветствовать. В перспективе хотелось бы, конечно, получить „полный образовательный цикл“, включая бакалавриат (или специалитет), и, насколько я знаю, работа над этим активно ведется, — отметил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. — Реставрация нашим объектам требуется всегда — это непрерывный цикл, который должны обеспечивать преимущественно специалисты на местах».

С 2026 года вуз также рассчитывает получить бюджетные места, выделение которых находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации.


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