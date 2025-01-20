Камень, дерево, металл: чему планируют обучать реставраторов в Калининграде

В Калининградской области в 2025 году планируют начать подготовку реставраторов с высшим образованием. Соответствующую лицензию получил в ноябре 2024 года БФУ им. И. Канта. Чему собираются обучать в вузе будущих магистров реставрации и насколько востребована эта специальность в регионе, обсуждали на минувшей неделе в Калининградском областном Музее изобразительных искусств представители музеев, правительства, БФУ и Союза реставраторов РФ.



Поручение начать в Калининградской области подготовку реставраторов и архитекторов дал на выездном совещании в регионе 25 января прошлого года президент Владимир Путин. В апреле в Музее Мирового океана прошла первая конференция, посвящённая этой теме, а уже в ноябре БФУ отчитался о получении лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлению «Реставрация объектов историко-культурного наследия» (магистратура). Чуть позже, в декабре, вуз получил лицензию на обучение студентов по направлению «Архитектура» (бакалавриат). При этом магистрантов-реставраторов по программе двухлетнего обучения будут готовить на базе Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий Института образования и гуманитарных наук, а будущих архитекторов по программе пятилетнего бакалавриата — на базе Высшей школы киберфизических систем Института высоких технологий. Первый набор планируется уже летом 2025 года.

Руины кирх, как гнилые зубы: зачем Калининградской области свои реставраторы

По словам ответственного секретаря Союза реставраторов РФ Марии Портновой, сегодня в РФ подготовкой реставраторов с высшим и средним специальным образованием занимаются всего 47 высших и средних учебных заведений. В их числе и Калининградский колледж предпринимательства, в состав которого в 2019 году вошёл бывший Художественно-промышленный техникум (лицей № 10), располагавшийся на ул. Озерова в Калининграде. Наряду с программистами и торговыми менеджерами в Колледже предпринимательства готовят художников народных промыслов и художников-реставраторов.

До недавнего времени учебное заведение возглавляла бывший руководитель областной Службы охраны памятников Лариса Копцева (в сентябре 2024 года её заключили под стражу по подозрению в мошенничестве). Десять лет назад, будучи на посту главы Службы, Лариса Копцева говорила, что Калининградской области необходимо по 75 реставраторов в год. Тогда же она отмечала, что краткосрочные образовательные проекты прежних лет результатов не дали. В Калининград для работы с историческими объектами приходилось приглашать специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы. Источники «Нового Калининграда» утверждают, что именно благодаря Копцевой, возглавившей Колледж предпринимательства, на его базе стали наконец готовить художников-реставраторов со средним образованием — школьников на эту специальность набирают после 9-го класса.

Студенты колледжа вместе с художником-реставратором из Москвы Ириной Владимировой работали над восстановлением портрета кёнигсбергского бургомистра Теодора Готлиба фон Гиппеля в Калининградском областном историко-художественном музее.

Свою лепту вносит в образование специалистов Союз реставраторов РФ — с 2023 года он проводит в Калининградской области выездные школы: например, в рамках одной из таких школы реставраторы занимались скульптурами на острове Канта. В апреле 2025 года в рамках очередной такой выездной школы Союз планирует заняться проектом восстановления главного зала в историческом здании бывшей Торговой биржи — Музея изобразительных искусств. Директор музея Галина Заболотская рассказала, что участников школы планируется привлечь и к части работ по восстановлению скульптур львов-щитодержателей около главного входа в здание.

Кроме того, базовые основы ремесла дают желающим в региональном Союзе реставраторов, которым руководит Олег Турок-Задунайский. Несколько лет в Калининградской области работали курсы реставраторов старинных дверей при региональном Фонде капремонта, которые занимается в том числе ремонтом старинных зданий. Однако, как рассказала на совещании в Музее изобразительных искусств главный архитектор ФКР Наталья Пьянкова, модуль пока что «заморозили».

«Люди, которые ещё меня обучали, чтобы в Калининградской области появилось высшее архитектурное образование, не говоря уже о реставраторах, — это высший пилотаж», — признала Наталья Пьянкова. По её словам, для этих специалистов в Калининградской области «очень много работы — хватит на несколько поколений». Она также добавила, что отсутствие квалифицированных кадров сказывается на качестве ремонта даже у тех подрядчиков, которые вроде как официально имеют лицензии на право работы с объектами культурного наследия. Нередко они не в курсе, какие именно материалы можно использовать на том или ином объекте, потому что не обладают достаточными знаниями.

Особую нужду в специалистах-реставраторах испытывают и калининградские музеи — руководители Калининградского областного историко-художественного Екатерина Манюк и Музея изобразительных искусств Галина Заболотская на встрече предложили БФУ сотрудничество при подготовке будущих магистров реставрации. Такое же пожелание высказала представитель Фонда капремонта.

Нужны специалисты по реставрации и при реализации проектов частных инвесторов, восстанавливающих в Калининградской области исторические объекты.

Новая программа подготовки магистрантов будет реализовываться на базе Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий. Её директор Анна Сивкова рассказала, что академическим руководителем магистратуры стал действующий глава областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Планируется набрать 15 человек, предусмотрена подготовка специалистов по реставрации предметов из камня, металла и дерева — скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, подводной археологии, элементов интерьера и экстерьера зданий. Поступить в магистратуру сможет любой желающий выпускник бакалавриата или специалитета, независимо от специальности. «В рамках магистратуры они получат фундаментальные знания и прикладные навыки», — рассказала Анна Сивкова. По её словам, к работе в магистрантами привлекают как калининградских преподавателей и ученых, так и экспертов и профессионалов в сфере реставрации из других российских вузов — они смогут передавать свои знания дистанционно. В частности, желание преподавать в БФУ выразила профессор архитектуры Ирина Белоярская. Более подробно тема подготовки будущих реставраторов будет обсуждаться на апрельском педагогическом конгрессе БФУ им. И. Канта.

Планируется, что магистранты будут проходить практику в Музее Мирового океана и на базе регионального отделения Союза реставраторов РФ. При этом заинтересованность в практикантах также высказали КОИХМ, Музей изобразительных искусств и Фонд капремонта.

Как рассказала руководитель образовательной программы Высшей школы Елена Струкова, в рамках обучения предусмотрены общепрофессиональный, инженерно-технологический и проектный модули: «Магистранты будут знакомиться с историей Балтийского региона, изучать искусствознание, археологию, законодательство в области сохранения историко-культурного наследия, историко-культурную и техническую экспертизы объектов культурного наследия и исторической среды и многое другое. В рамках инженерно-технологического модуля предусмотрены „Химия реставрационных материалов“, „Современные материалы, технологии и принципы в реставрации“, „Консервация и реставрация“ различных видов наследия». В рамках проектной деятельности пройдут творческие проектные мастерские и так далее«.

Если первый набор в магистратуру пройдет успешно, то уже через два года в Калининградской области появятся свои реставраторы с высшим образованием. Правда, есть одно «но»: набор 2025 года будет только на платной основе. Стоимость обучения пока не установлена. Первые бюджетные места могут появиться в 2026 году, и здесь многое будет зависеть от Министерства культуры. Впрочем, в вузе надеются на лучшее, поскольку поручение начать в регионе подготовку реставраторов давал президент.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»