Синоптики предупредили жителей региона о надвигающемся циклоне «Тилси»

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На Калининградскую область надвигается циклон «Тилси», который принесёт пасмурную и дождливую погоду в четверг. Об этом сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Над Северным морем располагается довольно глубокий циклон „Тилси“, который уже завтра днём сместится своим центром к Польше. Циклон начнет окклюдировать (вытеснять тепловой сектор) и „заполняться“ (давление в центре циклона будет повышаться), вследствие чего он „растеряет“ штормовые порывы ветра и сильные осадки в зоне своего влияния, однако слабые/умеренные дожди на периферии его атмосферных фронтов всё-таки нас затронут», — пишут «Метеоявления».

Основные дожди ожидаются по всей области в четверг утром. В течение всего дня будет пасмурно, температура составит около +3...+6°С. Суммарно выпадет около 5-10 мм осадков за сутки. Как сообщают синоптики, уже в пятницу под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся.


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