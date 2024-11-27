В Калининграде на ул. Суворова разрешили построить методистскую церковь

Региональное минградполитики выдало разрешение централизованной религиозной организации «Объединённая методистская церковь» на строительство церкви по адресу ул. Суворова, 8а. Сведения об этом опубликованы в реестре на сайте областного правительства.

Общая площадь двухэтажной церкви составит 385,3 кв. м. Разрешение было выдано 1 ноября, действовать оно будет до 1 мая 2025 года.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:150515:12. Согласно сведениям из публичной кадастровой карты, участок находится в частной собственности. Разрешённое использование — религиозное.