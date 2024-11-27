Калининград попал в топ-10 наиболее безопасных городов России

Калининград вошел в список наиболее безопасных городов России. В топ-10 он находится на шестом месте. Об этом свидетельствуют опубликованные РБК результаты исследования Финансового университета.

«Менее всего деструктивное поведение распространено во Владикавказе, Грозном, Махачкале, Севастополе, Москве, Калининграде, Казани, Томске, Сургуте, Владимире», — отмечают аналитики.

В свою очередь, Москва заняла первое место по качеству жизни, победителем по качеству городского хозяйства стала Казань, по доступности жилья — Калуга, по доступности образования — Нижний Новгород, по качеству экологической среды — Сочи.