Погода в Калининграде 28 ноября

Днём в четверг, 28 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер восточный, 3 м/с. Вероятность осадков — 95%.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +6°C. На востоке области +5°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром +4°C, днём +5°C и вечером +4°C. Влажность составит 98%.