Погода в Калининграде 28 ноября

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Днём в четверг, 28 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер восточный, 3 м/с. Вероятность осадков — 95%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +6°C. На востоке области +5°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром +4°C, днём +5°C и вечером +4°C. Влажность составит 98%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг «погоду будет определять циклон „Тилси“, влияние которого принесёт нам пасмурный и дождливый день. Уже сейчас на западе региона начались осадки: умеренные (временами сильные) дожди сохранятся в Калининграде и области вплоть до полудня/обеденных часов, после ослабнут, однако вплоть до вечера периодические небольшие дожди сохранятся по области. Температура днем около +4...+6°С в Калининграде и на западе региона и +2...+4°С на востоке. На прояснения сегодня рассчитывать не стоит».

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