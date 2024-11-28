Горвласти ищут подрядчика, который смонтирует «лежачих полицейских» на пяти улицах

В Калининграде до конца года необходимо смонтировать 11 «лежачих полицейских» на пяти улицах. О поиске подрядчика для выполнения этой работы сообщила горадминистрация.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, на «обустройство искусственной неровности из полимерно-песчаного композита с светоотражающим элементом обустройство искусственной неровности из полимерно-песчаного композита с светоотражающим элементом» предусмотрено 3,4 млн рублей. «Лежачие полицейские» должны быть смонтированы на следующих улицах: 3-я Большая Окружная (от ул. К. Цеткин до ул. Горького) (4шт.); Рассветная, 20 (2шт.); И. Сусанина, 27, 83 (2шт.); Н. Карамзина, 11, 33 (2шт.); Согласия, 32к2 (1шт.).

Заявки принимаются до 4 декабря, итоги конкурса будут подведены 6-го.