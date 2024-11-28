Фонд «Берег надежды» завершил сбор средств для девятимесячного мальчика

Фонд «Берег надежды» завершил сбор средств для девятимесячного мальчика
Владислав Мурашкин, фото предоставлено фондом «Берег надежды».
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Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» сообщил о завершении сбора средств, необходимых на консультации столичных специалистов и курс лечения для девятимесячного Владислава Мурашкина, родившегося с пороком сердца, отмечается на сайте фонда.

«Друзья, выражаем искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и помог девятимесячному Владиславу Мурашкину и его семье! „Берег надежды“ собирал средства на дорогу до Москвы к месту лечения, консультации специалистов, курс восстановительного лечения. Всего за неделю мы собрали для малыша 150 000 рублей! Спасибо всем огромное!» — говорится в сообщении.

Мальчик родился с пороком сердца. В четыре месяца ему сделали операцию, после которой у ребёнка произошел отёк мозга и обширный инсульт. Три недели Владислав боролся за жизнь, тяжелое состояние не обошлось без последствий — малыш потерял зрение, у него постоянные приступы эпилепсии, новый диагноз — синдром Веста. «Владислав почти не спит, очень устает, у него по 5-6 раз в день случаются приступы. При этом специалисты говорят, что до трёх лет у него есть шанс восстановить хотя бы часть утраченных навыков. Но для этого нужна постоянная реабилитация и контроль врачей», — рассказала мама мальчика.

В «Береге надежды» сообщили, что познакомиться с отчетом о сборе средств можно будет на сайте фонда по ссылке «скачать полный отчёт».

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