В Калининграде собирают деньги для девятимесячного мальчика с синдромом Веста

В Калининграде собирают деньги для девятимесячного мальчика с синдромом Веста
Владислав Мурашкин, фото предоставлено фондом «Берег надежды».
Все новости по теме: Благотворительность

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств в помощь семье девятимесячного Владислава Мурашкина. Мальчик родился с пороком сердца, после операции у него произошел отёк мозга и обширный инсульт.

«Операция была сложной, на открытом сердце, с искусственным кровообращением, прошла штатно, хирург не только почистил стеноз, но и сделал клапан трехстворчатым, как у здоровых людей, — рассказала мама мальчика. — Однако утро 5 июля изменило нашу жизнь. Когда малыша выводили из наркоза, начались сильные судороги и КТ показало отек мозга, обширный инсульт. Каждый день в реанимации шла борьба за его жизнь». Три недели Владислав боролся за жизнь, тяжелое состояние не обошлось без последствий — малыш потерял зрение, у него постоянные приступы эпилепсии, новый диагноз — синдром Веста.

«Владислав почти не спит, очень устает, у него по 5-6 раз в день случаются приступы, — отмечает мама. — При этом специалисты говорят, что до трёх лет у него есть шанс восстановить хотя бы часть утраченных навыков. Но для этого нужна постоянная реабилитация и контроль врачей. Месяцы реабилитации дали свои результаты — малыш начал ненадолго придерживать голову».

«Берег надежды» собирает средства на дорогу до Москвы к месту лечения, консультации специалистов, курс восстановительного лечения. Сумма к сбору — 150000 рублей. Сбор ведется на сайте фонда по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter