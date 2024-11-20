В Калининграде собирают деньги для девятимесячного мальчика с синдромом Веста

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств в помощь семье девятимесячного Владислава Мурашкина. Мальчик родился с пороком сердца, после операции у него произошел отёк мозга и обширный инсульт.

«Операция была сложной, на открытом сердце, с искусственным кровообращением, прошла штатно, хирург не только почистил стеноз, но и сделал клапан трехстворчатым, как у здоровых людей, — рассказала мама мальчика. — Однако утро 5 июля изменило нашу жизнь. Когда малыша выводили из наркоза, начались сильные судороги и КТ показало отек мозга, обширный инсульт. Каждый день в реанимации шла борьба за его жизнь». Три недели Владислав боролся за жизнь, тяжелое состояние не обошлось без последствий — малыш потерял зрение, у него постоянные приступы эпилепсии, новый диагноз — синдром Веста.

«Владислав почти не спит, очень устает, у него по 5-6 раз в день случаются приступы, — отмечает мама. — При этом специалисты говорят, что до трёх лет у него есть шанс восстановить хотя бы часть утраченных навыков. Но для этого нужна постоянная реабилитация и контроль врачей. Месяцы реабилитации дали свои результаты — малыш начал ненадолго придерживать голову».