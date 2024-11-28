В Гурьевске разрешили построить два семиэтажных дома

В Гурьевске разрешили построить два семиэтажных дома
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

ООО «Стройинвест» получило разрешение на строительство двух семиэтажных многоквартирных домов в Гурьевске недалеко от улицы Лазурной. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 19 ноября.

Компании разрешается возвести многоквартирные жилые дома со встроенными административными помещениями на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060002:356. Общая площадь первого дома — 8766,95 кв. м., жилая — 5844 кв. м. Общая второго дома — 3234, жилая — 2121,2. Разрешение на строительство действительно до 19 марта 2028 года.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, компания «Стройинвест» зарегистрирована в Калининграде на улице Спортивной. Директором является Александр Белов, учредителем — специализированный застройщик «Никинвест-строй».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter