Ввод в эксплуатацию детсада в п. Донское находится на контроле прокуратуры

На контроле прокуратуры находится ввод в эксплуатацию детского сада на ул. Степанова посёлка Донское. Процедура введения в эксплуатацию так и не была завершена, несмотря на окончание строительных работ, сообщает региональная прокуратура в своём телеграм-канале.

Во время выездной проверки готовности детского сада светлогорский межрайонный прокурор указал на необходимость принятия мер, направленных на «скорейшее завершение оформления документации и введение дошкольного учреждения в эксплуатацию».

Детский сад в Донском возводится по программе «Развитие образования в Калининградской области». Предполагается, что учреждение будет состоять из четырёх групп по 20 человек для детей от 2 до 5 лет. Его строительством занималась калининградская фирма «Артстрой». Стоимость контракта составила 202 млн рублей.