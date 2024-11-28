Многоквартирный дом разрешили ввести в эксплуатацию в Зеленоградском районе

Строительная компания «Карат» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в посёлке Заостровье Зеленоградского муниципального округа. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.
Четырехэтажный многоквартирный дом с кадастровым номером 39:05:040601:891 расположен по адресу п. Заостровье, ул. имени старшего лейтенанта Ильи Пуртова, д. 1. Общая площадь здания составляет 5724,8 кв.мПо данным портала «Наш дом. РФ», жилая площадь составляет 3 511 кв. м., в доме расположено 80 квартир. Во дворе дома благоустроили велосипедные дорожки, 1 детскую площадку, 1 спортивную площадку и площадку для сбора мусора.