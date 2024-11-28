Минсоц: экспертизу проекта новой больницы Советска закончат в декабре

Экспертизы проектно-сметной документации строительства нового медицинского центра в Советске должна завершиться в середине декабря 2024. Об этом сообщила вице-премьер-министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер во время выездного заседания правительства региона в Советске 28 ноября.

«Эта документация выйдет из экспертизы в декабре 2024 года. Работа проводится с 2023 года, достаточно успешно проводится, и у нас на сегодняшний день ведётся работа по обеспечению финансированием объектов в рамках государственной программы социально-экономического развития Калининградской области. Сам комплекс будет размещен на улице Цветочной в Советске, занимать площадь более шести гектаров, и в нём будут функционировать взрослая поликлиника на гораздо высшее количество посещений — 360 в смену, детская — с фактически удвоенным количеством посещений в смену», — рассказала Майстер.

Напомним, в начале августа Алексей Беспрозванных сообщил о завершении разработки ПСД и скорой госэкспертизе проекта. Спустя две недели на дебатах он заявил, что к возведению больницы, которой смогут пользоваться 79 тыс. человек из четырёх муниципалитетов, приступят в 2025 году.