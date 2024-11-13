Порембский — о медцентре в Советске: объём инвестиций пока не обеспечен

Порембский — о медцентре в Советске: объём инвестиций пока не обеспечен
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Проектно-сметная документация на строительство медицинского центра в Советске готова, однако пока не обеспечен объём инвестиций. Об этом на заседании комитетов Законодательного собрания Калининградской области в среду, 13 ноября, заявил министр финансов региона Виктор Порембский.

«Она [проектно-сметная документация] готова. Другое дело, что там [заложен] объём инвестиций такой, который пока не обеспечен. Вопрос стоит в том, чтобы корректировать этот проект или искать источники финансирования», — рассказал министр.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Евгений Мишин поинтересовался у Порембского, заложены ли в проекте бюджета на 2025 год средства на укрепление материально-технической базы медучреждений Советского городского округа. Парламентарий подчеркнул, что это необходимо для лечения населения в период, пока нет межрайонной поликлиники в муниципалитете. Министр финансов ответил, что уточнит этот вопрос ко второму чтению законопроекта.

О строительстве межрайонного центра в Советске говорят последние 14 лет. В 2011 году был готов первый проект медучреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре прошлого года Алиханов сообщил, что к строительству межрайонного медико-диагностического центра в Советске планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили год назад. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и бюджетов муниципальных образований — 892 млн. Финансирование предусмотрено в 2026-2027 годах.

В августе 2024 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Калининградской области в период с 2026 по 2028 годы будут выделять по 5,7 млрд рублей на социально-экономическое развитие. За несколько дней до этого Алексей Беспрозванных отметил, что региону нужны средства на работы по берегоукреплению, строительство медцентра в Советске и др.

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