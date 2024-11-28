Власти Советска предложили заселить в дом Мюллера-Шталя врачей и учителей

Власти Советска предложили заселить в дом Мюллера-Шталя врачей и учителей
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Власти Советска предложили отремонтировать разрушающийся дом Армина Мюллера-Шталя (дом № 10 на улице Ломоносова) и заселить туда врачей с учителями. Об этом во время выездного заседания правительства области в четверг, 28 ноября, доложил губернатору глава администрации округа Евгений Макаров.

«Есть у нас Мюллер Шталь, такой знаменитый дом, — сообщил Макаров. — Долгое время он находился в частных руках. За это время здание обветшало очень сильно, и в прошлом году мы окончательно с ним разобрались — передали муниципальному образованию при поддержке областного правительства. Будет проведена разработка ПСД. По первоначальным расчетам, ремонт здания будет стоить порядка 500 миллионов рублей. Это то здание, которое позволит Советскому городскому округу получить служебное жильё для того, чтобы расселять врачей и учителей».

Макаров заметил, что разработка проектно-сметной документации обойдется городу в 25,3 млн рублей. Что касается приспособления под жильё для врачей, то тут Макаров пояснил, что эти площади понадобятся после строительства в городе новой больницы.

Губернатора Алексея Беспрозванных удивили в докладе главы сразу две вещи: заявленная на восстановление сумма и предполагаемое назначение объекта.

«500 млн рублей? А сколько здесь квартир будет для специалистов здравоохранения и образования?» — поинтересовался он.

На вопрос Макаров ответить затруднился, однако отметил, что там будет «не 10 квартир», и что площадь объекта 4000 квадратных метров.

Отметим, что в начале прошлого года региональный минстрой оценивал восстановление здания не в 500, а в 250 млн рублей.

Из-за неудовлетворительного состояния областная Служба охраны памятников подавала иск к бывшему владельцу строения Павлу Резниченко. В январе 2020 года суд обязал его отремонтировать строение. При этом предприниматель рассказывал, что «просил взять здание на баланс города», но чиновники отказались, сославшись на то, что у муниципалитета нет средств, чтобы содержать такой объект. В августе 2020 года Служба охраны памятников потребовала возбудить уголовное дело в отношении владельца исторического объекта. Иск об изъятии здания в региональную собственность был подан в январе 2021-го. Спустя три месяца суд удовлетворил ходатайство Службы госохраны ОКН.

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