В Калининграде сносят комплекс бывших горбольницы № 6 и роддома № 5

В Калининграде на Тенистой аллее, 28-30, сносят комплекс закрытых много лет назад городской больницы № 6 и родильного дома № 5, пишет портал «Руград». Здания занимали крупный участок площадью 0,87 га среди малоэтажной застройки.



«На текущий момент полностью снесено двухэтажное здание довоенной постройки с элементами фахверка, располагавшееся в западной части массива со стороны ул. Тихоненко, — пишет портал. — К демонтажу также подготовлено трехэтажное здание самой больницы, которое не работает по профилю более 15 лет».

По данным «Руграда», с 2022 году собственником участка 39:15:110846:12 под бывшей горбольницей № 6 является владелица ряда калининградских строительных компаний Светлана Мячина. Назначение земельного массива изменено «под нежилые здания, для размещения гостиницы». Ранее земельным участком под горбольницей № 6 владело другое физическое лицо, которое выкупило его у ООО «Калининградский вагонзавод». В утвержденном генплане 2024 года территория отнесена к смешанной и общественно-деловой зоне, которая допускает возведение как коммерческих объектов, так и многоквартирного жилья со встроенными торговыми помещениями.

Напомним, ранее в больнице располагалось одно из отделений областного онкологического диспансера. В 2009 году оно прекратило работу в связи с решением правительства экс-губернатора Георгия Бооса закрыть онкодиспансер и перевести онкологических пациентов в областную больницу.

В 2010 году городские власти сообщили, что комплекс горбольницы был передан «Вагонзаводу» в обмен на здание бывшего ведомственного детсада по ул. Красносельской, закрытого в 1995 году. В 2013 году в этом месте построили новый детский садик на 380 детей.