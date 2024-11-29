Погода в Калининграде 29 ноября

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Погода в Калининграде 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, в Калининградской области установится прохладная облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днём +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 9 м/с, направление — север — северо-восток. Атмосферное давление выше нормы — 770 мм рт. ст. Относительная влажность 89%. Температура воды: 4,7°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует сильный дождь на всей территории региона и более высокие значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — днём +6°С, ночью — +5°С. На востоке региона ожидается более прохладная погода. В Краснознаменске, Гусеве и Озёрске днём — +3°С, ночью — 0°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с дымкой. Осадки не прогнозируются. Максимальная температура воздуха днём +4,6°С, ночью — до +3,4°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+5°С, днём +3...+6°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в дневные часы в Калининграде и области +3...+5°С (на побережье до +6...+7°С), облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер переменный с северо-восточного в первой половине суток на северо-западный/западный днём и вечером, 3-6 м/с (ночью на побережье порывистый).

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