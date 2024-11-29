«Погода окончательно устаканится»: Калининграду обещают выходные без осадков

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После дождливого циклона погода в Калининграде и области «окончательно устаканится». В конце недели над большей частью Европы, с центром к юго-востоку от региона, установится антициклон. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В небе над нами будет проходить южная воздушная масса, однако, по своему обыкновению, для осенних антициклонов тепло окажется высотным, у земли же будет сохраняться остывший слой воздуха, осадков и усилений ветра не ожидается. <...> При прояснениях ночью воздух будет остывать до слабых заморозков, днём же нас ожидает стабильный слабый «+», на побережье чуть теплее. В целом характер погоды будет очень стабильным, а температурный фон укладываться в рамки климатической нормы», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области 0...+3°С (при прояснениях до 0...-1°С), на побережье около +1...+4°С, облачно с прояснениями и без осадков, местами возможен туман. Днём по области +3...+6°С (на востоке — прохладнее, на побережье — теплее), облачно с прояснениями и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-7 м/с.

В воскресенье ночью в Калининграде и области 0...+2°С (при прояснениях до −1°С), на побережье около +1...+3°С, возможен туман. Днём по всей области переменная облачность и +2...+4°С, без осадков. Ветер преимущественно южный, 4-7 м/с.

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