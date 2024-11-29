Приставы убедили калининградскую фирму погасить 112, 6 млн налогового долга

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В Калининграде судебные приставы взыскали с местной фирмы крупный долг по налоговым платежам. Это удалось сделать только после ареста автотехники. Об этом сообщила пресс-служба ГМУ ФССП России..

Как уточнили в ведомстве, фирма по производству металлической тары накопила налоговый долг в размере 112,6 млн рублей. Уклонение от своевременной оплаты налогов обернулось предъявлением постановления налоговой инспекции в орган принудительного исполнения.

Компания проигнорировала срок для добровольного погашения долга. Судебный пристав арестовал имущество предприятия: автомобиль класса люкс и восемь электропогрузчиков, а также взыскал с должника исполнительский сбор в 7 млн рублей. После применения этих мер руководитель организации оплатил долг в полном объеме и избежал принудительной реализации транспортных средств.


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