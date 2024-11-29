КЖД предупреждает о временном изменении расписания ряда пригородных поездов

С 1 по 20 декабря включительно в связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный — Калининград-Северный вводится временное расписание пригородных поездов. В частности, некоторые поезда будут курсировать от/до Северного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Светлогорском направлении с Северного вокзала будут курсировать электропоезда «Ласточка» № 6715 и № 6723 (время отправления — 14:08 и 18:49 соответственно). Также Северный вокзал станет конечной остановкой для пригородных поездов № 6700, № 6718 и № 6722, отправляющихся из Светлогорска в 6:30, 16:42 и 18:54. Кроме того, утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:40 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 7:47 и 10:08 соответственно. В выходные и праздничнее дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала в соответствии с действующим расписанием.

На зеленоградском направлении от/до Северного вокзала будут курсировать вечерние «Ласточки» отправлением из Зеленоградска в 17:18 и из Калининграда 18:57. При этом по рабочим дням временно отменяется курсирование пригородных поездов № 6803 и № 7118 от/до Южного вокзала. В то же время назначаются две «Ласточки», которые будут отправляться с Северного вокзала в 8:08 и прибывать также на Северный вокзал в 16:18. По выходным дням поезда продолжат курсировать от/до Южного вокзала.

Кроме того, на 30 минут скорректировано расписание утреннего рельсового автобуса из Балтийска: он будет отправляться в 6:17 и прибывать на Северный вокзал в 7:24. Также временно меняется расписание вечернего пригородного поезда в Мамоново и рельсовых автобусов на маршрутах Голубево — Калининград — Чкаловск и Голубево — Калининград — Гурьевск.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщении можно узнать на официальном сайте АО «КППК» www.kppk39.ru, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».