Минстрой: замена кровли на керамическую черепицу делает ремонт дороже в 4 раза

Все новости по теме: Капитальный ремонт

Замена кровли на керамическую черепицу при проведении капитального ремонта увеличивает стоимость работ, поэтому Фонд капремонта использует металлическую черепицу. Об этом сообщило министерство строительства и ЖКХ, отвечая на комментарий жителя дома по с ул. Станочной, 15, на странице «ВКонтакте» губернатора Алексея Беспрозванных.

Министерство сообщило, что в жилом доме по ул. Станочной, 15 будет использоваться металлическая черепица, а часть сохранившейся черепицы «подрядчик аккуратно снимет и передаст собственникам».

«Качество металлочерепицы отвечает всем стандартам России, например, ГОСТ Р 58153-2018. Она полностью подходит для использования в нашем климате. Благодаря особенностям монтажа на поверхности минимальное количество стыков и материал отличается герметичностью. Новая керамическая черепица укладывается на объектах культурного наследия», — сообщили в минстрое.

Как утверждают представители министерства, замена кровли на керамическую черепицу увеличивает стоимость работ в четыре раза, поэтому при выполнении работ за счёт средств «общего котла» используется металлическая черепица. «Но жильцы дома могут принять решение на общем собрании об укладке керамической черепицы за дополнительные взносы», — отметил минстрой.

Напомним, ранее Фонд капремонта сообщил, что готов сохранять старинную керамическую черепицу на домах, являющихся объектами культурного наследия. В остальных случаях сохранение керамики будет проводиться лишь в виде исключения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter