Минстрой: замена кровли на керамическую черепицу делает ремонт дороже в 4 раза

Замена кровли на керамическую черепицу при проведении капитального ремонта увеличивает стоимость работ, поэтому Фонд капремонта использует металлическую черепицу. Об этом сообщило министерство строительства и ЖКХ, отвечая на комментарий жителя дома по с ул. Станочной, 15, на странице «ВКонтакте» губернатора Алексея Беспрозванных.

Министерство сообщило, что в жилом доме по ул. Станочной, 15 будет использоваться металлическая черепица, а часть сохранившейся черепицы «подрядчик аккуратно снимет и передаст собственникам».

«Качество металлочерепицы отвечает всем стандартам России, например, ГОСТ Р 58153-2018. Она полностью подходит для использования в нашем климате. Благодаря особенностям монтажа на поверхности минимальное количество стыков и материал отличается герметичностью. Новая керамическая черепица укладывается на объектах культурного наследия», — сообщили в минстрое.

Как утверждают представители министерства, замена кровли на керамическую черепицу увеличивает стоимость работ в четыре раза, поэтому при выполнении работ за счёт средств «общего котла» используется металлическая черепица. «Но жильцы дома могут принять решение на общем собрании об укладке керамической черепицы за дополнительные взносы», — отметил минстрой.