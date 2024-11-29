Власти разрешили ввести в эксплуатацию 9-этажный дом на Дадаева

Строительная компания «Инвест-Ком» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Калининграде. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.
Многоквартирный дом с кадастровым номером 39:15:131923:1982 расположен по адресу ул. Старшины Дадаева, д. 55, корп. 1. Общая площадь здания составляет 14849,5 кв.м.По данным портала «Наш дом. РФ», в доме расположено 170 квартир, класс недвижимости — комфорт. Средняя цена за 1 квадратный метр составляет 147 747 рублей.