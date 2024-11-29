Центр СПИД: калининградцы продолжают заражаться ВИЧ половым путём

Продолжение: Главврач Центра СПИД: многие секс-работницы являются ВИЧ-инфицированными
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В Калининградской области за 11 месяцев 2024 года выявлено 339 новых случаев ВИЧ, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. Всего в регионе проживает 7084 человека, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Основной путь новых заражений — половой, рассказал главврач Центра СПИД Николай Черкес на пресс-конференции для СМИ в пятницу.

По словам Николая Черкеса, чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией мужчины в возрасте 30-50 лет. У молодежи до 20 лет выявлены единичные случаи. Это связано с тем, что последние несколько лет доминирует половой, а не инъекционный путь передачи вируса, как в 90-е годы.

«Я каким-то образом это связываю с тем, что у нас сегодня 70% браков заканчиваются разводами. Эти люди никуда не исчезают, они не накладывают на себя табу сексуальных контактов, наоборот, они у них расширены, потому что они пытаются найти нового партнера. И, увы, далеко не всегда это происходит на трезвую голову, человек забывает использовать средства контрацепции», — отметил Черкес.

По словам специалистов Центра СПИД, в прежние годы в Калининградской области и РФ преобладал инъекционный путь заражение ВИЧ в основном в среде наркопотребителей. «Раньше было групповое использование внутривенных наркотиков. Сейчас это стало более индивидуальным, каждый пользуется своим шприцом, поэтому общие пути передачи прикрылись», — пояснила завотделом Центра СПИД Светлана Маликова. Кроме того, изменились сами наркотики и путь их потребления.

Как отметили эксперты, средний возраст умерших людей с ВИЧ — 42−45 лет. ВИЧ и СПИД стоят на первом месте среди инфекционных заболеваний, из-за которых россияне умирают в трудоспособном возрасте.

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