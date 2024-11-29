В Калининграде два ребенка заразились ВИЧ от матерей, один из них умер

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В Калининградской области в 2024 году было установлено два случая заражения новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В одном случае ребёнок умер. Как рассказала на пресс-конференции в пятницу заведующая эпидотделом Центра СПИД Марина Шабарова, у матери во время беременности ВИЧ-инфекции выявлено не было.

«Один случай — мама ВИЧ-инфицированная, которая не хотела стоять на учете и обследоваться во время беременности. А вторая мама вполне приличная, состояла на учете по беременности, проходила абсолютно все обследования. У нее не было ВИЧ-инфекции — был отрицательный анализ во время беременности и за месяц до родов. Она какое-то время кормила ребенка грудью. Ребенок в пять месяцев попадал в стационар с пневмонией и, к сожалению, погиб», — рассказала Марина Шабарова. Оказалось, что ребенок был заражен ВИЧ-инфекцией. В ходе эпидрасследования выяснилось, что хотя по документам отца у ребенка не было, на самом деле он был, состоял в незарегистрированном браке с матерью, причем являлся пациентом Центра СПИД — ВИЧ-инфекция у него была выявлена много лет назад.

«Он всё время находится в местах лишения свободы. Женщина была с ним в гражданском браке какое-то время. Потом он снова убыл в места не столь отдаленные, она к нему ездила на свидание. То есть он ее заразил, и она во время беременности и перед родами была в периоде так называемого „окна“ —  у неё ВИЧ-инфекция не выявилась, но она уже была заражена, и, соответственно, она заразила ребенка», — пояснила врач.

Медикам женщина сообщила, что не знала о том, что ее гражданский муж является ВИЧ-инфицированным. «Нам она сказала, что узнала об этом только в суде. Но если узнала, то зачем ездила на свидание? Любовь...», — рассказала Марина Шабарова.

По данным Центра СПИД, за десять месяцев 2024 года в целом в Калининградской области от ВИЧ-инфицированных матерей родились 44 ребенка, в 42 случаях дети оказались здоровы, поскольку матери получали во время беременности антиретровирусную терапию.

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