Погода в Калининграде 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит до 4 м/с, направление — север. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в субботу сильный дождь на востоке региона и температуру не выше +3°С днем и от нуля до +1 ночью. Более высокие значения температур ожидаются в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — днём +6°С, ночью — +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Максимальная температура воздуха днём +4,1°С, ночью — до +2,5°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов Цельсия, днём +2...+5 градусов Цельсия. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в регионе +3...+5°С, на побережье до +6°С, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, на побережье порывистый. Ощущаемая (эффективная) температура около +2...+3°С.