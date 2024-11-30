Погода в Калининграде 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит до 4 м/с, направление — север. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст. 

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в субботу сильный дождь на востоке региона и температуру не выше +3°С днем и от нуля до +1 ночью. Более высокие значения температур ожидаются в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — днём +6°С, ночью — +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Максимальная температура воздуха днём +4,1°С, ночью — до +2,5°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов Цельсия, днём +2...+5 градусов Цельсия. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в регионе +3...+5°С, на побережье до +6°С, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, на побережье порывистый. Ощущаемая (эффективная) температура около +2...+3°С.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter