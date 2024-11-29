Главврач Центра СПИД: многие секс-работницы являются ВИЧ-инфицированными

Немалая часть секс-работниц заражены ВИЧ-инфекцией и могут являться её распространителями. При этом в настоящее время не проводится их сплошное тестирование, поскольку формально такой группы риска не существует. Об этом рассказали специалисты Центра СПИД на пресс-конференции для СМИ в пятницу.

По словам главврача Центра СПИД Николая Черкеса, с уличными проститутками работают представители общественных организаций — привозят гигиенические наборы, презервативы, чтобы снизить риски. «По-прежнему они [секс-работницы] стоят на ул. Дзержинского. <...> И [представители общественных организаций] рассказывают нам потом, что приезжают, а там подъезжают „Мерседесы“, „БМВ“ с такими ребятами, что просто удивительно: ну неужели других вы не можете найти, чем вот эти с перекрестка? Они же многие ВИЧ-инфицированы!» — рассказал Николай Черкес.

Черкес рассказал, что в Центре на учете состоит пенсионер, у которого ВИЧ выявили, когда ему было под 80 лет: «Тоже все очень удивлялись, откуда у него ВИЧ-инфекция. А он живет на проспекте Калинина и по часам сдает проституткам комнату. Ну и соответственно, когда они денег не дают, расплачиваются натурой. Вот его заразили».

Заведующая эпидотделом Центра СПИД Марина Шабарова пояснила, что в прежние времена секс-работницы стояли на учете в правоохранительных органах. «Сейчас этого нет, поэтому как таковой группы секс-работниц у нас нет. Если женщина приходит и говорит, что она секс-работница — тогда мы это можем учесть. Месяц назад одна такая дама приходила», — рассказала она. По словам Марины Шабаровой, работа с такими неофициальными группами риска — это задача некоммерческих организаций, которые могли бы помочь выявить в их среде ВИЧ-инфицированных.