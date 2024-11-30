Бастрыкин заинтересовался состоянием жилого дома на ул. Печатной в Калининграде

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В социальной сети появилась информация о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Печатной. По данным авторов публикации, в здании 1945 года постройки разрушается фасад, в стенах появились сквозные трещины, из-за чего жилые помещения затапливаются, в некоторых квартирах прогнили полы, появились сырость и плесень. В доме длительное время не проводились ремонтные работы. При этом, по сведениям управляющей компании «Уют Сервис в Московском районе», в прошлом году на устранение нарушений потрачена крупная сумма.

Региональным СК по данному факту организована процессуальная проверка. В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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