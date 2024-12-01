В Советске ФОК «Дружба» сдаёт в аренду кафе и кинотеатр

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба», расположенный в Советске, выставил на электронный аукцион право аренды нежилых помещений — кафе и кинотеатра, расположенных на 1 этаже комплекса. Информация об этом опубликована на сайте ФГИС «Торги».

Начальная цена договора в размере ежемесячного платежа за право владения или пользования кафе составляет 43 700 рублей, кинотеатром — 40 000 рублей. Помещения в здании с кадастровым номером 39:16:010618:113 имеют площадь 136,8 кв.м. (кафе) и 113,1 кв.м. (кинотеатр).

Дата начала подачи заявок — 30 ноября, окончания — 23 декабря. Аукцион проведут 25 декабря. Срок действия договора — 3 года.

Фото: сайт ФГИС «Торги»

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