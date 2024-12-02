Погода в Калининграде 2 декабря

Днём в понедельник, 2 декабря, в Калининграде ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер южный, 4 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске и на востоке области днём ожидается +4°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно. Температура утром +1°C, днём +4°C вечером +5°C. Влажность составит 99%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник «к утру вместе с выхолаживанием приземного слоя до около нулевой температуры небо затянуло слоистой облачностью, которая сохранится на рассвете. К полудню же на небе должны появиться прояснения, днем переменная облачность и без осадков, около +3...+5°С в Калининграде и области. А в вечерние часы вновь затянет облаками и будут вероятны небольшие дожди/морось (с 18-20ч) преимущественно на западе области и побережье. Главное — день выдастся без осадков и с неплохими шансами на Солнце! Эффективная (ощущаемая) температура днем около 0...+2°С».