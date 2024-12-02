Путин утвердил средний размер социальной пенсии в 2025 году

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года составят в среднем 15 456 руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на утвержденный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. Закон о нём подписал Владимир Путин.



Социальная пенсия выплачивается гражданам, которые не имеют трудового стажа (например, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. В 2026 г. выплаты увеличат на 4,5%, в 2027 г. — на 4%.

Страховая пенсия, которая назначается по старости, инвалидности и потере кормильца, и фиксированная выплата к ней с 1 января также будет проиндексирована на 7,3%. В 2026 г. они вырастут с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 г. — с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%. Средний размер страховой пенсии по старости на конец текущего года составит 22 376 руб., на конец 2025 г. — 24 059 руб.