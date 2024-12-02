Ждать ли зимы «в обозримой перспективе»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Со вторника, 3 декабря, в Калининграде и области немного потеплеет, при этом начнутся обложные дожди. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха +3...+5°С. Вечером облачно и возможны небольшие дожди (преимущественно на побережье и западе области). Ветер южный/ юго-западный 4-8 м/с, в порывах до 10-12 м/с.

Во вторник ночью по области +2...+6°С (на востоке — прохладнее, на побережье — теплее). Днём +3...+5°С и до +5...+7°С на побережье. В течение всех суток пасмурно и временами небольшой дождь/ морось. Ветер переменный с южного/ юго-западного утром на западный/ северо-западный к вечеру, 2-6 м/с.

В среду ночью +2...+5°С (на побережье +4...+7°С). Днём по всей области +1...+4°С, преимущественно пасмурно и временами ожидаются небольшие/ умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег (его вероятность высока во второй половине суток). Ветер преимущественно северный/ северо-восточный, 3-7 м/с.

В четверг и пятницу синоптики не ожидают существенных перемен в погоде. При слабой плюсовой температуре днём возможны смешанные осадки. Ночью вероятны слабые заморозки, может появиться гололедица.

К выходным ожидается «выход серии атлантических циклонов» с высокой вероятностью повышения температуры, усиления ветра и обильных осадков в виде дождя и мокрого снега. «В общем, в конце грядущей недели вполне возможен типичный атлантический погодный „набор“. А вот установления зимнего характера погоды пока что не видать в обозримой перспективе», — заключили синоптики.