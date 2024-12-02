Железнодорожники определили 8-миллионного пассажира калининградского «пригорода»

Студент из Зеленоградска стал восьмимиллионным пассажиром калининградских пригородных поездов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Восьмимиллионного пассажира определила автоматическая система продажи билетов. Им стал студент Колледжа строительства и информационных технологий Глеб Коробко из Зеленоградска. Он регулярно пользуется электропоездами «Ласточка» для поездок на учебу в областной центр. Очередная поездка оказалась особенной: на Северном вокзале Глеба встречали руководители КЖД, КППК и регионального министерства развития инфраструктуры. Студенту вручили месячный абонементный билет на любое пригородное направление магистрали и корпоративный подарок.

«Восемь миллионов человек совершили поездки в калининградских пригородных поездах впервые с 2000 года. Последние четыре года на магистрали отмечается положительная динамика пассажирских перевозок. За 11 месяцев 2024 года количество пассажиров пригородных поездов увеличилось почти на 12% к аналогичному прошлому периоду. Самыми востребованными стали Зеленоградское и Светлогорское направления, пассажиропоток на которых составил 89% от общего числа перевезенных гостей и жителей области», — отмечают железнодорожники.