В Калининграде приступили к установке новогодней ёлки на площади Победы (фото)

На площади Победы начали монтировать новогоднюю ёлку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«К 10 декабря город будет украшен, рабочие уже распаковывают гирлянды, игрушки, световые фигуры. Всего более 1000 различных элементов установят на разворотных кольцах на Гайдара и Челнокова, Московском проспекте, Буткова, Борзова. Традиционно преобразятся скверы у гостиницы „Москва“, у памятника Шиллеру, у монумента „Мать-Россия“, сквер „Энергетиков“ и улица Баранова. Красивыми сделают набережные Верхнего и Летнего озер, территории у ДС „Юность“, Королевских ворот; ДС „Янтарный“, Дома профсоюзов», — уточнили в мэрии.

Горвласти обещают уделить внимание также микрорайонам: Прибрежному, Чкаловску и им. А. Космодемьянского, украсив их к Новому году.