В Калининграде приступили к установке новогодней ёлки на площади Победы (фото)

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На площади Победы начали монтировать новогоднюю ёлку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«К 10 декабря город будет украшен, рабочие уже распаковывают гирлянды, игрушки, световые фигуры. Всего более 1000 различных элементов установят на разворотных кольцах на Гайдара и Челнокова, Московском проспекте, Буткова, Борзова. Традиционно преобразятся скверы у гостиницы „Москва“, у памятника Шиллеру, у монумента „Мать-Россия“, сквер „Энергетиков“ и улица Баранова. Красивыми сделают набережные Верхнего и Летнего озер, территории у ДС „Юность“, Королевских ворот; ДС „Янтарный“, Дома профсоюзов», — уточнили в мэрии.

Горвласти обещают уделить внимание также микрорайонам: Прибрежному, Чкаловску и им. А. Космодемьянского, украсив их к Новому году.

Напомним, ранее власти уточнили, что на площади Победы ёлка в этом году будет установлена та же, что и в прошлом. Вопрос о возможном приобретении нового дерева будут решать позже. «Мы сейчас на нашей центральной площади устанавливаем ёлку, которая раньше была на этой площади. Сказать сейчас о её состоянии я не могу. К этому Новому году мы устанавливаем ёлку, монтируем её и смотрим на её состояние. Если мы сможем ещё малыми деньгами собрать её в 2025 году, то, конечно, мы её соберём и в 2025 году», — поясняла в октябре сити-менеджер Елена Дятлова.

Фото пресс-службы мэрии

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