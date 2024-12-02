Приставы: калининградец погасил крупный долг после ареста квартиры и машины

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Калининградец погасил крупную задолженность по налогам, чтобы вернуть право распоряжаться машиной и квартирой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В отношении жителя областного центра поступил судебный приказ о взыскании налоговой задолженности 1,3 млн рублей. Было возбуждено исполнительное производство. Приставы направили должнику требование, от исполнения которого он уклонился. В качестве принудительной меры в первую очередь были арестованы банковские счета мужчины. Поскольку оплаты долга так и не последовало, был наложен запрет регистрационных действий на легковой автомобиль должника марки «KIA TF OPTIMA» 2015 г.в. и квартиру в Калининграде площадью 62 кв. метра.

Это побудило калининградца полностью погасить задолженность. Однако ограничения с его счетов и имущества будут сняты только после оплаты исполнительского сбора почти 100 тысяч рублей, начисленного за неисполнение требований в установленные законом сроки.

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