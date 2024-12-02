В Калининградской области вырос максимальный размер платы за детский сад

Все новости по теме: Детские сады

В Калининградской области увеличен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах. Соответствующее постановление правительства региона, опубликованное на портале правовой информации, вступило в силу с 1 декабря 2024 года.

В соответствии с документом в Калининграде максимальный размер платы составит 3560 рублей (ранее он составлял 2950 рублей). Также увеличены расценки для других муниципалитетов:

Багратионовский муниципальный округ — 3010 руб.

Балтийский городской округ — 3170 руб.

Гвардейский муниципальный округ — 2990 руб.

Гурьевский муниципальный округ — 3170 руб.

Гусевский городской округ — 3010 руб.

Зеленоградский муниципальный округ — 2850 руб.

Краснознаменский муниципальный округ — 2880 руб.

Ладушкинский городской округ — 2920 руб.

Мамоновский городской округ — 2920 руб.

Неманский муниципальный округ — 2380 руб.

Нестеровский муниципальный округ — 2660 руб.

Озерский муниципальный округ — 2820 руб.

Пионерский городской округ — 3035 руб/

Полесский муниципальный округ — 2995 руб.

Правдинский муниципальный округ — 2690 руб.

Светловский городской округ — 3040 руб.

Светлогорский городской округ — 2990 руб.

Славский муниципальный округ — 2710 руб.

Советский городской округ — 3010 руб.

Черняховский муниципальный округ — 3010 руб.

Янтарный городской округ — 3020 руб.


Напомним, в последний раз плата за детсад повышалась в Калининградской области в 2022 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter