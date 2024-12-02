В Калининградской области вырос максимальный размер платы за детский сад

В Калининградской области увеличен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах. Соответствующее постановление правительства региона, опубликованное на портале правовой информации, вступило в силу с 1 декабря 2024 года.
В соответствии с документом в Калининграде максимальный размер платы составит 3560 рублей (ранее он составлял 2950 рублей). Также увеличены расценки для других муниципалитетов:
Багратионовский муниципальный округ — 3010 руб.
Балтийский городской округ — 3170 руб.
Гвардейский муниципальный округ — 2990 руб.
Гурьевский муниципальный округ — 3170 руб.
Гусевский городской округ — 3010 руб.
Зеленоградский муниципальный округ — 2850 руб.
Краснознаменский муниципальный округ — 2880 руб.
Ладушкинский городской округ — 2920 руб.
Мамоновский городской округ — 2920 руб.
Неманский муниципальный округ — 2380 руб.
Нестеровский муниципальный округ — 2660 руб.
Озерский муниципальный округ — 2820 руб.
Пионерский городской округ — 3035 руб/
Полесский муниципальный округ — 2995 руб.
Правдинский муниципальный округ — 2690 руб.
Светловский городской округ — 3040 руб.
Светлогорский городской округ — 2990 руб.
Славский муниципальный округ — 2710 руб.
Советский городской округ — 3010 руб.
Черняховский муниципальный округ — 3010 руб.
Янтарный городской округ — 3020 руб.
Напомним, в последний раз плата за детсад повышалась в Калининградской области в 2022 году.