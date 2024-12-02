В Калининградской области вырос максимальный размер платы за детский сад

В Калининградской области увеличен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах. Соответствующее постановление правительства региона, опубликованное на портале правовой информации, вступило в силу с 1 декабря 2024 года.

В соответствии с документом в Калининграде максимальный размер платы составит 3560 рублей (ранее он составлял 2950 рублей). Также увеличены расценки для других муниципалитетов:

Багратионовский муниципальный округ — 3010 руб.

Балтийский городской округ — 3170 руб.

Гвардейский муниципальный округ — 2990 руб.

Гурьевский муниципальный округ — 3170 руб.

Гусевский городской округ — 3010 руб.

Зеленоградский муниципальный округ — 2850 руб.

Краснознаменский муниципальный округ — 2880 руб.

Ладушкинский городской округ — 2920 руб.

Мамоновский городской округ — 2920 руб.

Неманский муниципальный округ — 2380 руб.

Нестеровский муниципальный округ — 2660 руб.

Озерский муниципальный округ — 2820 руб.

Пионерский городской округ — 3035 руб/

Полесский муниципальный округ — 2995 руб.

Правдинский муниципальный округ — 2690 руб.

Светловский городской округ — 3040 руб.

Светлогорский городской округ — 2990 руб.

Славский муниципальный округ — 2710 руб.

Советский городской округ — 3010 руб.

Черняховский муниципальный округ — 3010 руб.

Янтарный городской округ — 3020 руб.