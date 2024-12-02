Подстраивается под погоду: ученые БФУ разработали «умную» одежду

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Директор НОЦ «Полимерные и композиционные материалы «Smart Textiles» БФУ им. И. Канта Ольга Молоканова на IV Конгресс молодых ученых представила наработки в сфере создания «умной» одежды. Об этом сообщает телеграмм-канал вуза.

«Сейчас НОЦ «Полимерные и композиционные материалы „Smart Textiles“ занимается разработкой ткани с климаторегулирующими свойствами, которая подстраивается под условия окружающей среды. Такой текстиль выполнен на основе материалов с фазовым переходом и содержит специальные капсулы, которые при достижении определенной температуры забирают или отдают тепло, защищая от переохлаждения и обильного потоотделения», — отмечается в сообщении.

«Умный» текстиль создан на основе электропроводящих тканей и обладает такими качествами, как климат-контроль, защита от электромагнитных излучений и антибактериальная защита.

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