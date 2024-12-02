Перевозчик: литовская электронная очередь увеличивает ожидание на несколько суток

Введение с 1 декабря обязательной предварительной регистрации грузовиков в информационной системе управления очередями (EVIS) с уплатой регистрационного сбора, одобренное кабинет министров Литвы в середине ноября, приводит к увеличению ожидания на границе. Об этом «Новому Калининграду» рассказал представитель калининградской компании, специализирующейся на автомобильных перевозках, Кирилл Смирнов (фамилия изменена по просьбе собеседника).

Кирилл рассказал, что водители его фирмы ещё только собираются проходить очередь на этой неделе, однако неутешительная информация о новом формате уже пришла от коллег из других транспортных компаний региона.

«Раньше наш водитель, выезжая из Калининграда на нашу границу, уже примерно понимал, когда он будет в конце Литвы, — объясняет Кирилл. — Он, пользуясь услугами „Аспект“ или „Автоформы“ (компании, специализирующиеся на таможенном оформлении товаров и международной логистике — прим. „Нового Калининграда“), мог бронировать очередь в Литве. Обычно это делалось через знакомого литовца или ещё как-то. Грубо говоря, ты после этого заехал в накопитель и выехал сразу. Теперь же, как мы понимаем, эти фирмы не могут бронировать заранее, пока не будет предоставлен номер таможенной декларации Т1 (декларация, необходимая для перевозки товаров через территорию Евросоюза — прим. „Нового Калининграда“). Этот номер выдается только тогда, когда машина оформится у литовцев».

Ранее, как поясняет Кирилл, действовала и живая очередь. В ней можно было простоять день или два. Теперь же живой очереди не будет.

«Остаётся только бронирование. Есть возможность удалённого бронирования после того, как тебе дали номер, — продолжает перевозчик. — Либо есть бронирование в накопителе. Но во втором случае эту бронь дают далеко вперёд. Сегодня, например, шла машина наших коллег, и заехавшему в накопитель водителю дали номер только на 6 декабря. Ему там 4 дня стоять, получается. А белорусско-литовская граница, как нам говорят, пустая с обеих сторон».

Несмотря на то, что на границе нет очередей, фуры, по словам перевозчика, пропускают по графику, определенному новой электронной очередью. При этом представителям транспортных компаний объясняют, что новая система позволит «повысить безопасность».