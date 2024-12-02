Власти Калининграда анонсировали новогоднюю ярмарку ремесленников

Новогодняя ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде» (0+) этой зимой будет работать в сквере у монумента «Мать — Россия» с 13 декабря по 7 января. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Скоро оператор начнёт монтировать павильоны, торговые места в них для местных производителей традиционно предоставляются бесплатно. Телефон оператора ярмарки +79005674071», — говорится в сообщении.

В конце 2023 года власти Калининграда закупили торговые павильоны, в том числе со светодиодными экранами, чтобы бесплатно сдавать их в аренду ремесленникам.