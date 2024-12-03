Погода в Калининграде 3 декабря

Днём во вторник, 3 декабря, в Калининградской области ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.



На побережье днём также ожидается незначительный дождь и +4°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы погода будет практически идентичной.

Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах и на севере региона ожидается до +1°C, на востоке — около ноля, а теплее всего в Калининграде, Багратионовске и Полесске, где обещают +3°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,9°C, днём повысится до +5,5°C, а вечером опустится до +4,9°C. В течение всего дня и к вечеру прогнозируется слабый юго-западный ветер. Влажность — на уровне 94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что погода в регионе находится «под влиянием южных воздушных масс на периферии антициклона „Клеменс“».

«Во вторник с приближением циклонической ложбины немного потеплеет, при этом из-за влияния атмосферных фронтов небо вновь станет пасмурным и пойдут обложные дожди, — предупреждают синоптики. — Уже в среду в тыловой части ложбины похолодает до слабого плюса, пасмурное небо сохранится, а осадки с большей долей вероятности по области начнут переходить из дождя в мокрый снег».

Днём в Калининграде и по области ожидается от +3...+5°С, а на побережье — до +5...+7°С. Ветер будет переменный с южного/юго-западного утром на западный/северо-западный к вечеру со скоростью 2-6 м/с.