Арест двух автомобилей убедил калининградца выплатить долг по кредиту

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Ограничения, наложенные судебными приставами, побудили калининградца погасить кредитный долг. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту 2,3 млн рублей. Чтобы побудить должника к исполнению требований, на его счета в кредитных учреждениях был наложен арест. Также сотрудники органов принудительного исполнения установили, что в собственности у калининградца имеются легковые автомобили Nissan Note 2014 г.в. и Subaru XV 2018 г.в. В отношении транспортных средств был вынесен запрет регистрационных действий.

Утратив возможность распоряжаться банковскими счетами и автомобилями, калининградец перечислил всю сумму долга напрямую взыскателю. В службу судебных приставов мужчина предоставил подтверждающий документ. После этого все ограничения с имущества должника были сняты.

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