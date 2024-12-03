Арест двух автомобилей убедил калининградца выплатить долг по кредиту

Ограничения, наложенные судебными приставами, побудили калининградца погасить кредитный долг. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту 2,3 млн рублей. Чтобы побудить должника к исполнению требований, на его счета в кредитных учреждениях был наложен арест. Также сотрудники органов принудительного исполнения установили, что в собственности у калининградца имеются легковые автомобили Nissan Note 2014 г.в. и Subaru XV 2018 г.в. В отношении транспортных средств был вынесен запрет регистрационных действий.

Утратив возможность распоряжаться банковскими счетами и автомобилями, калининградец перечислил всю сумму долга напрямую взыскателю. В службу судебных приставов мужчина предоставил подтверждающий документ. После этого все ограничения с имущества должника были сняты.