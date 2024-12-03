СМИ: ФАС признала «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции

Все новости по теме: Проверки

Федеральная антимонопольная служба признала «Почту России» нарушившей закон «О защите конкуренции». Причина — ограничение компанией доступа других почтовых операторов к информсистеме, содержащей сведения о возможности доставки писем от госорганов в электронном виде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФАС.

Как напомнили в ведомстве, сейчас граждане могут выбрать получение почтовых отправлений от госорганов с помощью портала Госуслуг. При этом возможностью проверить наличие такого согласия получателя корреспонденции обладает только информационная система «Почты России». Компания обязана была предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена.

«АО „Почта России“ злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде», — говорится в сообщении ФАС.

По результатам рассмотрения дела антимонопольщики выдали «Почте России» предписание об устранении нарушения законодательства. Кроме того, компания будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ.

В свою очередь, АО «Почта России» не согласно с претензиями ФАС. «Позиция „Почты России“ не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает Почту предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — говорится в официальном комментарии компании, поступившем в редакцию «Нового Калининграда».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter