СМИ: ФАС признала «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба признала «Почту России» нарушившей закон «О защите конкуренции». Причина — ограничение компанией доступа других почтовых операторов к информсистеме, содержащей сведения о возможности доставки писем от госорганов в электронном виде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФАС.

Как напомнили в ведомстве, сейчас граждане могут выбрать получение почтовых отправлений от госорганов с помощью портала Госуслуг. При этом возможностью проверить наличие такого согласия получателя корреспонденции обладает только информационная система «Почты России». Компания обязана была предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена.

«АО „Почта России“ злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде», — говорится в сообщении ФАС.

По результатам рассмотрения дела антимонопольщики выдали «Почте России» предписание об устранении нарушения законодательства. Кроме того, компания будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ.

В свою очередь, АО «Почта России» не согласно с претензиями ФАС. «Позиция „Почты России“ не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает Почту предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — говорится в официальном комментарии компании, поступившем в редакцию «Нового Калининграда».