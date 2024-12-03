Власти Гурьевска выделили более 540 млн руб. на реконструкцию трёх улиц

Власти Гурьевского округа выделили более 540 млн рублей на реконструкцию трёх улиц в центральной части города. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Работы планируют провести на улицах Ленина, Цветочной и Прохладной до улицы Прохладной. Согласно проекту контракта, строительная длина составляет 2028 метров. Подрядчику предстоит в течение 307 рабочих дней переложить и вынести инженерные сети, переустроить сети газо- и теплоснабжения, провести непосредственно дорожные работы, а также обустроить водоотведение, озеленить территорию и подключить наружное освещение.

Заказчиком реконструкции улиц значится МБУ «Благоустройство», подведомственное администрации Гурьевского округа. На работы выделили 541,1 млн рублей. Подрядчика определят 12 декабря.