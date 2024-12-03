Власти Гурьевска выделили более 540 млн руб. на реконструкцию трёх улиц

Власти Гурьевска выделили более 540 млн руб. на реконструкцию трёх улиц
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Власти Гурьевского округа выделили более 540 млн рублей на реконструкцию трёх улиц в центральной части города. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Работы планируют провести на улицах Ленина, Цветочной и Прохладной до улицы Прохладной. Согласно проекту контракта, строительная длина составляет 2028 метров. Подрядчику предстоит в течение 307 рабочих дней переложить и вынести инженерные сети, переустроить сети газо- и теплоснабжения, провести непосредственно дорожные работы, а также обустроить водоотведение, озеленить территорию и подключить наружное освещение.

Заказчиком реконструкции улиц значится МБУ «Благоустройство», подведомственное администрации Гурьевского округа. На работы выделили 541,1 млн рублей. Подрядчика определят 12 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter